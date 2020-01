Elyes Fakhfakh, « est sfaxien, ce qui est important », selon l’un de ses proches !

Sous le titre « Elyes Fakhfakh, un social-démocrate à la Kasbah » le Point Fr a brossé un portrait du nouveau chef du gouvernement désigné. Le correspondant du journal à Tunis, Benoît Delmas a recueilli le témoignage d’un autre Elyes, Ghanmi qui est un ancien membre d’Ettakatol qui « l'a bien connu ». Selon Ghanmi, le nouveau chef de gouvernement désigné a plusieurs qualités : « Il a négocié avec l'Union européenne, la Banque mondiale, il s'est rendu au Congrès à Washington, il a une connaissance de l'international. »… En plus, il « est sfaxien, ce qui est important car il arrive avec une légitimité régionale importante, Sfax étant historiquement le poumon économique du pays ». Les hommes d'affaires, les milieux bancaires seront avec lui. C'est également un atout pour « le volet international, Sfax commerce avec le monde entier ». Cela pourrait permettre de réactiver l'Alecca, ce projet d'accord de libre-échange et de circulation compCopierlet et approfondi avec l'Union européenne dont les négociations sont au point mort depuis des années…

