En hommage à Yasser Arafat, disparu il y a 13 ans

Il y a treize ans, disparaissait d’Arafat: «on peut discuter sur l’empoisonnement, mais pas sur la mort, qui n’est pas naturelle»

Le président Arafat est mort le 11 novembre 2004. Il était assiégé par l’armée israélienne dans son quartier général de Ramallah, depuis décembre 2001 jusqu’à sa maladie et sa mort.

Yasser Arafat lors de son discours devant l’Assemblée générale de l’ONU, le 13 novembre 1974 (Déjà 43 ans) : « Je suis venu tenant d'une main un rameau d'olivier et de l'autre un fusil de combattant de la liberté. Ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main. »

Aucune paix ne peut se construire sans justice , c'est aussi affirmer que l’état d'Israël a le droit d'exister, comme le peuple palestinien a tout autant le droit à un État, tout aussi indépendant et viable que celui de son voisin. Il ne peut y avoir de paix avec des colonies ; il ne peut y avoir de paix avec un Etat nain, sans contrôle des sources d'eau et de la majeure partie de son territoire ; un Etat morcelé par des centaines de routes et de barrages militaires.

Seule la stricte application des résolutions des nations unies qui sont impunément violées dans l’indifférence générale, peut mettre fin à cette tragédie. Cette solution doit être imposée et sa mise en œuvre doit être garantie par la communauté internationale

« Son ardeur, sa confiance inébranlable et son engagement dans la lutte pour la création d'un état palestinien ont une valeur emblématique aux yeux de beaucoup de par le monde » dit Nelson Mandela

Les Palestiniens ont raison de dire : Arafat, l’homme est mort, mais Arafat le symbole de la résistance et de l'amour de la Palestine lui survivra toujours. Il incarne pour son peuple l’espoir jamais éteint de liberté et d'indépendance.

Klai Abdessatar