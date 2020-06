En marge de la visite du chef de l’Etat en France : Le cas d’un jeune tunisien sans papiers et « corvéable à merci »

Le journal le Monde a consacré dans son édition de dimanche 21 et lundi 22 Juin 2020, un reportage aux sans-papiers, "ces invisibles de la crise sanitaire qui a mis en lumière l’importance de cette main­d’œuvre dans de nombreux secteurs. Les étrangers irréguliers occupent pourtant des emplois essentiels dans l’économie, comme l’a prouvé la crise actuelle". Les appels à la régularisation de ces étrangers, « corvéables à merci » se multiplient.

Dans ce reportage ( page 12-13), Rahim, un jeune tunisien de 29 parle de ses angoisses et des ses espoirs.

Un clin d’œil au président de la république Kais Saied pour évoquer le cas de nombreux tunisiens sans papiers en France avec son homologue français Emmanuel Macron.

« Rahim (le prénom a été modifié) ne nourrit pas davantage d’espoir. Ce Tunisien de 29 ans n’est en France « que » depuis deux ans et n’a pas encore cumulé suffisamment de fiches de paie. Devant la difficulté de la tâche, il est parfois gagné par l’angoisse. Pourtant, tous les jours, dans le RER, il désinfecte et nettoie des poignées et des barres de maintien par centaines, pour éviter la propagation du Covid­19 dans les transports franciliens. Rahim est arrivé en Europe en traversant la Méditerranée. Il avait échoué trois fois avant de réussir à gagner l’île italienne de Lampedusa. « La première fois, le bateau a coulé, et vingt-huit personnes sont mortes », se souvient­il. Le jeune homme a alors repris un temps son travail de veilleur de nuit dans une clinique de Zarzis, en Tunisie, payé 200 euros par mois, avant de retenter la traversée. En France, les bons mois, il peut gagner jusqu’à 1 100 euros et envoyer un peu d’argent à ses parents. S’il réussit à économiser suffisamment, il voudrait s’acheter un scooter et reprendre, sur son temps libre, des vacations comme livreur pour Uber Eats ou Deliveroo. Rahim ne repartira pas. « Je veux faire ma vie en France, confie­-t­-il. Avoir un petit pavillon, une petite famille, aider mes parents. » Dans l’espoir d’une vie meilleure, les parcours des migrants sans papiers sont bien souvent marqués du sceau de l’abnégation ».