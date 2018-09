Encore une fillette violée par…son père !

Après le viol de la fillette de trois ans à Gafsa par un ancien extrémiste religieux amnistié en 2011, voilà une autre affaire plus abominable encore. A Sousse, un père a abusé de sa fille depuis l'âge de quater ans. Selon l’avocat de la victime, dans une déclaration rapportée par Mosaïque FM, le père violeur avait convaincu sa fille que l'opération est tout à fait normale et que ce genre de pratique se fait d'une manière ordinaire entre les filles et leurs pères, osant même lui montrer des films pornographiques.

Une plainte a été déposée auprès du procureur de la république de la région et on attend que la lumière soit faite sur cette affaire.