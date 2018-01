Ennahdha condamne les appels de certains partis à descendre dans la rue

Le bureau exécutif du Mouvement Ennahdha a condamné dans un communiqué publié dans la soirée de jeudi 4 janvier, après sa réunion hebdomadaire, « les appels répétés de certains partis politiques aux citoyens pour mener des mouvements de protestation en vue d’imposer la suspension de la nouvelle loi de finances et l'introduction du pays dans le chaos ».

Il considère que ces appels sont « irresponsables d'autant qu'ils sont émis par des partis qui ont adopté la loi de finances ou la plupart de ses chapitres au sein de l’hémicycle de l'Assemblée des représentants du Peuple, ce qui menace la stabilité et la sécurité nationale pour des raisons partisanes et électoralistes».

Le Bureau exécutif du Mouvement a appelé le gouvernement à être à « l’écoute de la rue et des préoccupations des citoyens et de prendre des mesures strictes pour renforcer le contrôle des prix et protéger le consommateur. »

Selon le communiqué, le mouvement insiste sur le renforcement de l'unité nationale et le front intérieur pour immuniser le pays contre tous les appels aux conflits et à la division des Tunisiens.

Le Bureau exécutif a apprécié l'invitation du Président de la République aux signataires du « Document de Carthage », pour discuter de la situation générale dans le pays et renforcer le soutien politique au gouvernement d'union nationale dans ses programmes de réformes et sa guerre contre la corruption.

Il a également rendu hommage aux efforts du Président de la République pour gérer la politique étrangère de notre pays avec une vision qui a grandement contribué à la protection et à la promotion des intérêts tunisiens et à renforcer son image de modèle de transition démocratique et d'administration publique.