Ennahdha contre le changement du gouvernement

Le mouvement Ennahdha a appelé jeudi tous les acteurs politiques à respecter les résultats des élections de 2014 et l’équipe au pouvoir qui est en issue jusqu’à la tenue des prochaines élections.

« Cette équipe au pouvoir devrait être consolidée par un dialogue national pour préserver l’unité nationale », a-t-il affirmé dans un communiqué rendu public à l’issue de la réunion de son bureau exécutif tenue mercredi sous la présidence du président du Mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi.

A ce propos, il a appelé tous les acteurs de la scène nationale à « préserver la stabilité du gouvernement et à le tenir à l’écart de tout ce qui risque d’entraver son fonctionnement ou de perturber les négociations en cours avec les institutions financières internationales, surtout que la Tunisie s’apprête à sortir au marché international pour mobiliser les ressources nécessaires afin de combler le déficit budgétaire ».

Il a également invoqué l’urgence d’engager un dialogue autour des dossiers et des grandes réformes nécessaires comme point de départ pour remédier à la situation politique et sociale difficile que traverse le pays.

Dans le même contexte, le Mouvement Ennahdha a appelé le gouvernement à accélérer la cadence des réformes en concertation avec les parties concernées, notamment l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), afin de rétablir la confiance du citoyen dans les institutions de l’Etat.

Le bureau politique d’Ennahdha a également jugé indispensable d’asseoir un climat favorable aux élections municipales qui, a-t-il dit, représentent une étape importante pour la consécration de la transition démocratique et la mise en place de l’ensemble des institutions de l’Etat.

Tout en appelant l’Assemblée des représentants du peuple et ses blocs parlementaires à trouver un véritable consensus pour élire les membres de la Cour constitutionnelle, Ennahdha a invité l’Instance Vérité et Dignité à achever sa mission dans les délais et le cas échéant pendant la période de prolongation.