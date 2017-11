Ennahdha élève la voix et dénonce les accusations contre son président  

Dans un communiqué rendu public, jeudi 30 novembre, à l’issue de la réunion de son bureau exécutif, tenue mercredi 29, le mouvement Ennahdha dénonce le fait de mêler le nom de son président Rached Ghannouchi à la liste des organisations et des personnalités classées comme « entités terroristes », dont le président de l’Union internationale des savants musulmans, Youssef Qaradaoui. Il considère cela comme « une malheureuse tentative de nuire à sa pensée et à son long parcours militant en faveur de la liberté, de la démocratie et de la lutte contre la dictature, l’extrémisme et le terrorisme ».

Ennhdha estime que « la catégorisation politique du terrorisme et le classement de personnalités modérées et des organisations scientifiques spécialisées comme terroristes risquent de fragiliser la guerre contre ce phénomène ».

S’opposant à toute polarisation idéologique, Ennahdha a dénoncé le traitement non professionnel par certains médias de cette information et son instrumentalisation à des fins de règlement de comptes politiques avec le Mouvement.

Cette mise au point intervient sur fond d’une « campagne orchestrée contre son président, Rached Ghannouchi », à la suite de la désignation par certains pays de l’Union internationale des savants musulmans comme organisation terroriste.

L’Arabie saoudite, l’Egypte, les Emirats arabes unis et Bahreïn avaient annoncé récemment « l’ajout de deux entités et de onze personnes sur la liste établie dans le cadre des efforts visant à combattre le terrorisme », a rapporté l’agence de presse saoudienne.

Le Conseil islamique mondial et l’Union internationale des savants musulmans figurent sur cette liste. Pour ces pays, les deux organisations en question font l’apologie du terrorisme à travers l’instrumentalisation du discours islamique et son exploitation comme couverture pour faciliter les différentes activités terroristes, a indiqué la même source.

Dans une déclaration rendue publique le 23 novembre dernier, Ennahdha a démenti « toute relation du président du mouvement Rached Ghannouchi avec la liste publiée par certains pays classant quelques personnes et organisations comme terroristes », tel que rapporté par des médias.

Toutefois, Ennahdha s’est déclaré étonné de voir l’Union internationale des savants musulmans incluse dans cette liste, appelant, à ce propos, à « garantir la neutralité des institutions et des Oulémas connus par leur probité et leur tolérance ».