Ennahdha entre le deal avec BCE et le soutien à Y.Chahed

Le président du conseil de la Choura du mouvement Ennahdha, Abdelkarim Harouni a indiqué que le mouvement continuera à collaborer avec Youssef Chahed pour préserver la stabilité du gouvernement, ajoutant que cette coopération ne sera pas au détriment d’aucune partie.

Dans une déclaration aux médias à l’issue des travaux du 22ème Conseil de la Choura d’Ennahdha, tenu le weekend à Hammamet, il a souligné que le mouvement va négocier avec le chef du gouvernement plusieurs questions relatives au programme du gouvernement, au remaniement ministériel, au projet de loi des finances et aux élections 2019.

Harouni a réaffirmé que son parti n’est pas la cause de la crise au sein de Nidaa Tounes ni du conflit qui oppose le président de la République au chef du gouvernement, soulignant qu’Ennahdha œuvre pour élargir la concertation avec toutes les parties, rapprocher les points de vue, chercher la stabilité et maintenir un dialogue positif avec le chef de l’Etat.

Le conseil a insisté, dans sa réunion, sur l’importance du consensus comme choix stratégique pour assurer la stabilité politique et sociale, mener les réformes, lutter contre la corruption et organiser les élections dans les délais prévus et dans les meilleures conditions, a-t-il dit.

Il a dénoncé les allégations proférées par le Front Populaire contre son parti, ajoutant qu’il s’agit de tentatives désespérées pour accuser Ennahdha et l’impliquer dans les assassinats de Belaid et Brahmi.

Harouni a accusé le Front populaire d’œuvrer à travers ce dossier à des fins politiques qui n’ont aucun rapport avec la volonté de dévoiler la vérité de l’assassinat des deux martyrs.

Par ailleurs, il a appelé à réunir les meilleurs facteurs de réussite des conseils municipaux élus en vue de promouvoir la gouvernance locale et améliorer les conditions de vie du citoyen.