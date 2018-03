Ennahdha participera à l’élection présidentielle

« Il est certain qu’Ennahdha va participer à l’élection présidentielle », affirmait le président du mouvement Rached Ghannouchi dans une interview à Jeune Afrique qui lui a consacré sa couverture du dernier numéro (2985 du 25 au 31 mars 2018). Même si rien n’a été encore décidé, la question sera débattue après les municipales. « Nous n’adopterons pas une position de neutralité comme en 2014 et soutiendrons un candidat », a-t-il précisé. Ennahdha va décider « en interne » du choix du candidat et « après concertation avec les partis amis ».

Ghannouchi qui, selon l’hebdomadaire, « s’est fait champion de la stratégie du consensus » qui « devrait prévaloir dans toute négociation politique, économique et sociale » a assuré que l’alliance avec Nidaa Tounes « sera maintenue dans l’intérêt de la Tunisie, tout comme les accords passés avec d’autres partis ». Cette alliance, a selon lui, « évité au pays de basculer dans le chaos ».

Ennhdha qui s’est muée en 2016 en parti civil expurgeant de son discours le volet identitaire et la prédication, se veut une formation politique comme les autres apte à gouverner en tenant principalement compte de la donne socio-économique ».

Rached Ghannouchi va encore loin en évitant de condamner l’homosexualité. « Chacun est libre de disposer de lui-même », a-t-il soutenu. « Nous n’avons à bous demander ce que les gens font chez eux, ni à intervenir dans les choix personnels et individuels ». Par contre sa réponse sur l’égalité dans l’héritage a été évasive et il a évité de s’exprimer clairement sur la question. « Le président Béji Caid Essebsi a chargé une commission d’élaborer un projet sur les libertés individuelles et la lumière de la Constitution et de l’Islam. Nous nous prononcerons sur ses recommandations, mais, pour le moment, nous n’avons aucune objection sur le travail ».