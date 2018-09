Ennahdha se désengage des déclarations de Sayed Ferjani

Le porte-parole du Mouvement Ennahdha, Imed Khemiri, a indiqué que les déclarations de Sayed Ferjani, membre du bureau politique du parti, n’engagent que sa personne et aucunement le mouvement.

« C’est son avis personnel », a-t-il dit, samedi, dans une déclaration à l’agence TAP. « Seules les institutions officielles du mouvement Ennahdha sont habilitées à exprimer les positions du parti ».

Les choix politiques du parti, a-t-il expliqué, émanent et reposent sur des positions bien étudiées et prises au sein des institutions. Les discussions et les débats sont libres au sein du part, a-t-il ajouté.

De son côté, Abdellatif Mekki, député de l’ARP et membre du Conseil de la Choura du Mouvement Ennahdha, a déclaré à la TAP, que « la grande majorité des dirigeants du parti a déjà exprimé sa position vis-à-vis du gouvernement Chahed lors des réunions du Conseil de la Choura ».

D’après lui, l’avis personnel d’un dirigeant d’Ennahdha ne représente pas forcément l’opinion du Mouvement n’engage pas le parti.

Samedi soir, le Mouvement Ennahdha a publié une déclaration dans laquelle elle affirmé que les déclarations de Sayed Ferjani, membre de son bureau politique, sont « personnelles et n’engagent aucunement le parti ».

Rappelons que Sayed Ferjani a déclaré, samedi, dans une émission télévisée sur la chaine privée « Nessma TV », détenir des informations selon lesquelles « des personnalités de l’entourage immédiat du Chef du gouvernement et de sa coalition (parlementaire) menacent, d’ici deux mois, de porter atteinte au mouvement Ennahdha ».

Il y accuse, également, le chef du gouvernement de « profiter des appareils de l’Etat pour soutirer de l’argent aux hommes d’affaires sous prétexte de la lutte contre la corruption » et se dit « inquiet de voir le pays sombrer dans la dictature ».