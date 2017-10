Ennahdha soutient la candidature de Hafedh Caid Essebsi en Allemagne ?

Au cours de sa réunion ce samedi à Hammamet, le conseil de la choura du mouvement Ennahdha a décidé par une majorité de voix, 57 sur 100 présents, de ne pas présenter un candidat aux élections législatives en Allemagne prévues du 15 au 17 décembre prochain. Malgré l’opposition de certains membres dont notamment le coordinateur d’Ennahdha en Allemagne, le conseil a donné mandat au bureau politique présidé par Rached Ghannouchi la responsabilité de la concrétisation de cette décision.Il est à rappeler que le poste de député en Allemagne a été remporté en octobre 2014, par le candidat de Nidaa Tounes Hatem Ferjani qui a été nommé secrétaire d’état aux affaires étrangères lors du dernier remaniement ministériel.

Sur un autre plan, et dans un communiqué rendu public à l’issue de cette réunion, le conseil de la Choura a décidé de tenir une réunion extraordinaire pour examiner le projet de la loi des finances et le budget de l’Etat pour 2018.

D’autre part, le conseil a exprimé sa préoccupation de l’ampleur prise par le phénomène de la migration clandestine des jeunes, appelant le gouvernement et les différentes parties sociales et politiques à traiter « ce dossier brulant ». Enfin, le conseil a rendu hommage aux mouvements Hamas et Fatah pour leur réconciliation « au service de la juste cause palestinienne », ajoute le communiqué.