Entre BCE et Chahed, rien ne va plus

Entre le président de la république et le chef du gouvernement, rien ne va plus. Leur dernière rencontre remonte au 14 septembre dernier. Depuis son investiture en août 2016, Youssef Chahed a pris l’habitude de se rendre chaque lundi chez le chef de l’Etat pour lui rendre compte de l’activité du gouvernement et de son programme de la semaine, lui donnant ainsi des gages de fidélité. Une attitude dont se délectait Béji Caid Essebsi qui veut redonner à la fonction présidentielle son aura d’antan, malgré des prérogatives réduites qui le confinent parfois dans un rôle honorifique et, passagèrement, dans celui d’un chargé de « l’inauguration des chrysanthèmes ».

Mais les choses ont commencé à se gâter à la suite à la diatribe du chef du gouvernement contre Hafedh Caid Essebsi, « un crime de lèse-majesté » que BCE ne saurait pardonner. Il l’a appelé tant de fois à démissionner ou à solliciter le renouvellement de vote de confiance. Ce que Youssef Chahed rejette pour le moment.

Hier le président de la république a reçu le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi qui l’a informé des derniers développements sur le plan social, soulignant l’importance d’œuvrer en vue de parachever le processus des négociations entre le gouvernement et l’UGTT à travers la signature d’un accord sur les augmentations salariales dans la fonction publique. Chose qui devrait, normalement, échoir au chef du gouvernement.

La démission du directeur de cabinet présidentiel Selim Azzabi, réputé proche de Youssef Chahed a fini par rompre les ponts entre les deux chefs de l’exécutif. Et la crise au sommet de l’Etat perdure.