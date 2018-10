Entrée en vigueur de la loi sur la déclaration de patrimoine et la lutte contre l’enrichissement illicite

La loi sur la déclaration de patrimoine et la lutte contre l’enrichissement illicite et le conflit d’intérêts entre en vigueur à partir de ce lundi 1er octobre 2018.

Adoptée le 17 juillet dernier elle été oubliée dans le Journal officiel de la République Tunisienne(JORT) du 18 août 2018.

Les dispositions de cette loi s’appliquent à 36 fonctions au sein de l’Etat et de ses différentes institutions en plus des cadres de partis politiques et de syndicats et des journalistes et du secteur privé.

Parmi les nouveautés apportées par cette loi figure l’obligation pour l’INLUCC d’abord et l’Instance de la bonne gouvernance ensuite de publier, pour la première fois, les déclarations de patrimoine de sept catégories de personnes, dont le Président de la République, le chef du gouvernement, le président du parlement, les députés et les présidents des instances constitutionnelles.

Elle concerne les catégories suivantes