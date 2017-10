Examen de préparatifs en prévision de l’hiver

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a présidé jeudi, un conseil ministériel restreint consacré à l'examen des préparatifs engagés par les différents ministères et autres structures intervenantes en prévision de la saison hivernale et de la vague de froid, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le conseil a souligné la nécessité de s'assurer de la promptitude au plan humain et matériel des différents organismes concernés pour pallier toutes les lacunes en termes de coordination et de vigilance dans le but d'anticiper les interventions, de se prémunir des inondations et de préserver les vies humaines, précise le communiqué.

Le conseil a, dans ce sens, insisté sur l'importance de veiller à la maintenance de l'infrastructure de base, appelant à la sensibilisation des citoyens dans les zones à risque à la nécessité de se conformer aux instructions d'évacuation en cas de besoin.

Selon le même communiqué, l'accent a été mis sur le renforcement des moyens logistiques et matériels de l'Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) afin qu'elle puisse jouer son rôle de soutien aux familles démunies et d'anticiper ses interventions pour faire face à la vague de froid.

Le chef du gouvernement a déclaré, plus tôt, avoir évoqué lors de son entretien, ce matin, avec le président de la République, la situation générale dans le pays, le programme d'action du gouvernement pour la période à venir ainsi que les préparatifs en prévision de la saison hivernale.