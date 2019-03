Facebook retire la vidéo de l’attaque terroriste contre des mosquées en Nouvelle-Zélande

Le terroriste auteur des attaques de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, qui ont fait 49 morts et une vingtaine de blessés graves dans deux mosquées, a été identifié. Il réponde au nom de Brenton Tarrant. Il est le premier suspect de l'attaque, mais il n'aurait peut-être pas agit seul : quatre personnes ont été interpellées et on ignore s'il en fait partie.

Le terroriste a mis en scène son acte dans un direct sur Facebook. La séquence vidéo, insoutenable, le montre qui se rend en voiture dans une mosquée et y pénètre en ouvrant le feu sur les fidèles. Facebook a assuré avoir retiré "rapidement" la vidéo après avoir été alerté par la police.

L'AFP a analysé une copie de la vidéo publiée via l'outil Facebook Live avant que celle-ci soit retirée. On y voit un homme blanc aux cheveux courts se rendre en voiture jusqu'à la mosquée Masjid al Noor de Christchurch.

Sur la séquence vidéo, diffusé en direct et qui a visiblement été réalisée à l’aide d’une caméra fixée sur la tête du tireur, on peut voir des bidons d’essence et des armes à l’arrière de sa voiture.

Après l’avoir garée, il saisit deux de ces armes et marche jusqu’à l’entrée de la mosquée puis tire pendant cinq minutes. On peut voir une douzaine de corps gisant dans l’une des pièces de l’édifice. Il retourne ensuite à sa voiture pour changer d’armes puis revient à la mosquée et tire à nouveau sur tous ceux qui montrent encore des signes de vie.

La police néo-zélandaise a demandé de ne pas partager ces images.

Source : AFP