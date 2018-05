Fadhel Abdelkéfi candidat sérieux à la succession de Youssef Chahed

Le feuilleton « Carthage 2 » continue à tenir le monde politique en haleine sur fond d’indifférence totale de la part des Tunisiens beaucoup plus préoccupés par la cherté de la vie en ce mois sacré de Ramadan. Il devrait connaitre son épilogue vendredi dernier mais la réunion est restée ouverte pour permettre aux signataires du Document de revenir à leurs structures afin d’arrêter définitivement leur position notamment en ce qui concerne le changement du gouvernement.

Ce lundi 28 mai 2018, la commission doit se réunir, probablement, pour la dernière fois sous la présidence du président de la république Béji Caid Essebsi. Selon les communiqués diffusés par les partis politiques, hier, la tendance est devenue un peu plus clair. Le gouvernement serait appelé à partir et Youssef Chahed serait remplacéde pied levé. Un nom surgit en derrière minute pour le relever. C’est celui de Fadhel Abdelkefi, l’ancien ministre du développement et de la coopération internationale.