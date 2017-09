Fadhel Abdelkefi a comparu devant le tribunal

L’ancien ministre démissionnaire Fadhel Abdelkefi a comparu ce lundi, en état de liberté, devant la chambre correctionnelle près du tribunal de première instance de Tunis qui a décidé de reporter le verdict au 14 septembre.

Accompagné de ses avocats, Abdelkefi a plaidé non coupable dans l’affaire de la société « Tunisie Valeurs » dont il était le représentant légal au moment des faits. Il a été jugé et condamné par contumace à un mois de prison et une amende de deux millions de dinars.

Cette affaire a précipité sa démission du gouvernement.