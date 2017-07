Fadhel Abdelkéfi se rétracte : « les salaires seront payés à temps »

Au cours d’un point de presse tenu à l'issue du Conseil des ministres de ce lundi 31 juillet, le ministre de l’investissement et de la coopération internationale et ministre des finances par intérim, Fadhel Abdelkéfi s’est rétracté et a tenu à rassurer, « les salaires des fonctionnaires seront payés à temps ». Aucune crainte donc, la trésorerie de l’Etat n’est pas à plat et les salariés de la fonction publique peuvent dormir tranquilles. Il a souligné que sa déclaration faite jeudi dernier devant l’ARP concernant le prêt de 500 millions de dinars contracté avec l’Union Européenne a été mal interprétée.

Il faut dire que ses déclaration au cours de la plénière de jeudi dernier ont eu l’effet d’une bombe. Elles ont semé le désarroi chez les fonctionnaires et jeté le doute sur la capacité du gouvernement assurer le payement des salaires. Tancé par le chef du gouvernement, le ministre intérimaire a dû, d’abord s’expliquer au cours du Conseil des ministres réunis expressément pour débattre de cette question, avant de rectifier le tir pour dire que ses déclarations n’ont pas été bien comprises. Il voulait, plutôt, expliquer aux députés et à l’opinion publique que la non approbation du prêt n’impacterait pas les salaires. « Je voudrais dire », a-t-il averti que « le fait d’utiliser les prêts pour payer les salaires, au lieu de les orienter vers l’investissement serait lourd de conséquences ».

Le ministre a précisé que les indices de développement sont prometteurs avec le retour de la production des phosphates et de l’investissement étranger ainsi que la reprise quoiqu’encore timide du tourisme. Par conséquent, il n’y a aucune contradiction avec la situation des finances publiques. Il a affirmé que le gouvernement d’union nationale est soucieux de la stabilité des indicateurs des finances publique et du financement du développement auquel une enveloppe de six milliards de dollars a été allouée. Il a rappelé qu’en 2010, le budget de l’Etat était de l’ordre de 18.6 milliards de dinars, six ans après il a atteint 34.5 milliards de dinars. Parallèlement à cela, les principaux moteurs de production et de croissance, comme les phosphates et le tourisme ont pris un coup d’arrêt.

B.O