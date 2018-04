La Commission du désarmement a achevé, ce matin, son débat général de deux jours, dans une multiplication d’appels à faire de l’espace extra-atmosphérique « un lieu de coopération et non de conflit » au profit de toute l’humanité. Les travaux de la Commission qui s’inscrivent dans un nouveau cycle triennal allant de 2018 à 2020, devraient aboutir à des recommandations sur le désarmement nucléaire et les mesures de confiance à établir pour éviter une course aux armements dans l’espace extra-atmosphérique.

Parmi les 56 délégations qui ont participé au débat, la Côte d’Ivoire a dressé la topographie de la situation: ébranlement de l’architecture internationale du désarmement et de non-prolifération nucléaires dont témoignent les essais nucléaires et le lancement de missiles balistiques, de haute portée; et la course à l’acquisition de nouveaux types d’armes, tels que les systèmes d’armes létales autonomes, les cyberarmes et d’autres armes de destruction massive. Cette situation, s’est-elle désolée, nous replonge dans l’atmosphère « morose » de la guerre froide. L’espace extra-atmosphérique est tant convoité que sa militarisation n’est plus à exclure, menaçant ainsi notre objectif commun de désarmement et de non-prolifération nucléaires, a ajouté la Côte d’Ivoire.

Hier, le Haut-Représentant adjoint aux affaires de désarmement a estimé que l’une des mesures spécifiques à laquelle la Commission pourrait travailler serait la protection de l’espace extra-atmosphérique contre les conflits. Il a noté la croissance massive du nombre des acteurs dans l’espace, tant du secteur public que du secteur privé, et a aussi parlé de la généralisation des missiles terrestres qui sont devenus des armes contre les satellites, sans oublier le développement des technologies et concepts qui ont des applications potentielles dans les systèmes antispatiaux.

Aussi longtemps que certains verront l’espace extra-atmosphérique comme un terrain potentiel de confrontation, nous verrons les risques de militarisation et de conflit s’aggraver, a averti le haut fonctionnaire, craignant des conséquences dévastatrices. L’Inde a jugé important d’examiner la sécurité spatiale de façon globale et a prôné l’élaboration d’un instrument juridiquement contraignant, une proposition à laquelle se sont opposés hier les États-Unis. Cette session est l’occasion d’examiner et de contribuer à la mise en œuvre des recommandations que le Groupe d’experts gouvernementaux chargé de mener une étude sur les mesures de transparence et de confiance relatives aux activités spatiales a faites en 2013, a souligné, toujours hier, le Haut-Représentant aux affaires de désarmement.

Cela est d’autant plus important que la technologie spatiale et ses applications sont des outils indispensables pour trouver des solutions viables à de nombreux défis du développement et contribuer à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030, ont plaidé les Philippines, reprenant le point de vue de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Hier, la Fédération de Russie avait attiré l’attention, une nouvelle fois, sur le projet de traité contre le déploiement d’armes dans l’espace et la menace ou l’emploi de la force contre des objets spatiaux qu’elle a présenté conjointement avec la Chine, en juin 2014.

Revenant au désarmement nucléaire, l’Inde a imputé l’impasse au manque de volonté politique des États. Elle a plaidé, comme le Mouvement des pays non-alignés, pour une convention générale sur les armes nucléaires. « L’appétit insatiable de certains États et l’absence de progrès dans la recherche d’un accord sur la dénucléarisation » sont les principaux points de blocage, a taclé le Pakistan qui a accusé un « pays d’Asie du Sud » de continuer inlassablement de renforcer ses capacités militaires », secouant la stabilité stratégique de la région. Le Pakistan a rappelé l’ensemble des propositions qu’il a présenté sur la création d’une zone exempte d’armes de destruction massive en Asie du Sud.

La France a rejeté « avec la plus grande fermeté », le Traité d’interdiction complète des armes nucléaires, comme une tentative visant à affaiblir le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Le Traité d’interdiction fragilise non seulement le régime international de non-prolifération mais aussi l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) puisqu’il ne reprend pas ses plus hauts standards de vérification, dont le Protocole additionnel, s’est expliquée la France. Ces propos lui ont valu un droit de réponse de l’Autriche, du Brésil, du Mexique et du Nigéria qui ont défendu un Traité « en tout point compatible » avec le TNP, comme son préambule le souligne. Le Traité d’interdiction soutient les trois piliers du TNP s’inscrit comme une « mesure historique servant à nous rapprocher de l’objectif d’un monde exempt d’armes nucléaires », ont fait valoir ces pays.

Aujourd’hui, le débat général a aussi été marqué par un vif échange entre la Fédération de Russie et le Royaume-Uni au sujet de l’empoisonnement par la substance chimique « Novitchok » de l’ex-agent double russe Sergei Skripal et de sa fille Loulia Skripal dans la ville britannique de Salisbury, le 3 mars dernier. La Fédération de Russie, qui s’est amusée des scénarii dignes d’un « James Bond ou d’un roman d’Agatha Christie », a annoncé la convocation demain d’une séance spéciale de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) pour que la vérité éclate enfin. Le Royaume-Uni a promis de déposer les preuves de la culpabilité de Moscou à l’OIAC et de fournir à la Fédération de Russie les conclusions de sa procédure judiciaire « en temps voulu ». La France en a profité pour rappeler qu’elle a lancé en janvier dernier le « Partenariat contre l’impunité dans l’utilisation d’armes chimiques ».