Fête nationale du Maroc : ceux qui se bousculaient devant d’autres ambassades ont brillé par leur absence !

Le Maroc a célébré ce dimanche 30 juillet la fête du trône qui coïncide avec le 18ème anniversaire de l’intronisation du Roi Mohamed le 30 juillet 1999 à la tête du Royaume du Maroc pour succéder à son père Hassen II mort le même jour. Au cours de cette fête, instituée comme fête nationale, elle est marquée par un rituel particulier. Le Roi Mohammed VI adresse un discours à la nation diffusé sur les chaînes télévisées et radiophoniques nationales dont il communique les projets qu'envisage le Maroc de réaliser ainsi que les différents efforts déployés pour le développement du pays. Il préside, ensuite, plusieurs activités, dont notamment, la cérémonie d'allégeance qui coiffe les fêtes, la cérémonie de prestation de serment des nouveaux officiers lauréats des grandes écoles militaires, les différentes réceptions spécialement organisées pour la fête.

En plus, le roi reçoit des félicités et des béatitudes de la part de plusieurs présidents et rois des autres nations.

Des festivités sont organisées à travers tout le pays pour célébrer cette journée. Les représentations diplomatiques du Royaume à l’étranger ne dérogent pas à la règle et organisent à leur tour des réceptions auxquelles sont invités de représentants de gouvernements des pays où elles sont accréditées, des institutions officielles, des organisations nationales, des partis politiques et des ainsi que des représentants de médias et de la culture.

C’est ainsi que l’ambassadrice du Maroc Latifa Kharbèche, qui vient d’être nommée pour représenter son pays en Tunisie a donné une sympathique réception à la nouvelle résidence de l’ambassade à Gammarth supérieur à laquelle elle invitée beaucoup de monde. Première femme nommée à ce poste dans l’histoire des relations entre les deux pays, elle espérait recevoir plusieurs invités.

Ce ne fut pas le cas. Car ceux qui se bousculaient à la portion devant d’autres ambassades comme celles des Etats Unis d’ Amérique ou de la France, ou encore celels de l'Arabie Saoudite, de Qatar et des Emirats Arabes Unis, ont brillé par leur absence. Le gouvernement était représenté par deux membres seulement, Mehdi Ben Gharbia, ministre de relations avec les Instances Constitutionnelles et la société civile et Sabri Bach Tobji secrétaire d’état aux affaires étrangères. Le premier a prononcé une petite allocution dans laquelle il a mis en relief les « excellents rapports entre les deux pays ». Auparavant, l’ambassadrice a loué la fraternité entre les deux pays. « Les relations tuniso-marocaines doivent restées solides et pérennes. Nos deux pays ont en commun une histoire, une géographie mais aussi des rapprochements humains. Nos destins sont liés », a-t-elle déclaré. Elle n’a pas manqué, à la fin de son mot de bienvenue, de féliciter les Tunisiens et le Tunisiennes après l’adoption de la nouvelle loi contre la violence faite aux femmes, ce qui a suscité les applaudissements des présents.

Côté officiels institutions officielles, on a relevé la présence de Kamel Ayadi président du haut comité de contrôle administratif, Sihem Ben Sedrine présidente de l’IVD, Hatem Ben Salem directeur général de l’ITES…Chez les partis politiques, seuls Yassine Brahim, président d’Afek Tounes et Abir Moussi présidente du Parti libre destourien ont répondu à l’invitation. Quelques députés étaient également présents comme Bochra Belhaj Hmida, Hajer Becheikh et Rim Mahjoub. L'ancien ambassadeur de Tunisie au Maroc Sadok Korbi a répondu favorablement à l'inviation de Latifa Kharbèche. Mais aucun représentant de la présidence de la République. Ni aucune présence significative de Nidaa Tounes et d’Ennahdha.

B.O