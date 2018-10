Flat6Labs célèbre sept ans d'accélération de l'entrepreneuriat dans la région MENA

Lancé au Caire en 2011 par les fondateurs de Sawari Ventures, Flat6Labs s'est depuis étendu à Djeddah, Abou Dhabi, Tunis, Beyrouth et Bahraïn. Il gère quatre fonds d'amorçage dans la région MENA d'une valeur totale atteignant 50 millions de dollars.

«Nous célébrons aujourd'hui le 7e anniversaire du lancement du premier cycle Flat6Labs au Caire. Je suis ravi des moments passionnants qui nous attendent alors que nous abordons le prochain chapitre de Flat6Labs en construisant et en activant l'une des plus puissantes plateformes entrepreneuriales de la région qui inspire, investit, connecte et soutient les entrepreneurs », a déclaré Ramez El-Serafy, PDG régional de Flat6Labs.

Depuis 2011, Flat6Labs a reçu plus de 15 000 candidatures de startups de la région MENA et au-delà. Le réseau régional Flat6Labs regroupe un portefeuille de plus de 180 sociétés, plus de 400 mentors et coachs locaux et internationaux, et plus de 100 partenaires des secteurs privé, public et académique. À ce jour, les sociétés du portefeuille de Flat6Labs ont levé 15 millions USD de follow-on investment et ont contribué directement et indirectement à la création de plus de 1 200 emplois.

Avec six fonds d'amorçage établis, Flat6Labs compte plus de 20 investisseurs institutionnels, notamment la Société Financière Internationale (le IFC), le Fonds Tunisien pour les entreprises Américaines (TAEF), Meninx Holding, la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), twofour54 et la Banque BLOM.

Au cours de sa septième année d'existence, Flat6Labs a lancé son sixième accélérateur à Bahraïn (le 7 mars) et organisé six Demo Days: au Caire (le 14 mai), à Tunis (le 25 Janvier et le 5 juillet), à Beirut (les 21 février et 13 septembre) et au Bahraïn (le 3 octobre), créant 33 startups High-tech qui proposent des produits innovants dans des domaines tels que les technologies financières, les jeux, l’énergie solaire, la santé numérique, l’éducation à la réalité augmentée et l’immobilier.

Chaque antenne de Flat6labs s’est adaptée aux besoins de son écosystème: Flat6Labs Cairo s’emploie activement à réorganiser le contenu de son programme dans le but de stimuler l’innovation et de contribuer à la constitution d’un pipeline d’entrepreneurs à fort impact en Égypte. Tamkeen, qui a envoyé trois startups de Flat6Labs Bahraïn à la Silicon Valley pour se familiariser avec l'écosystème, continue de bénéficier du soutien sans précédent de Flat6Labs Bahraïn, expose à TechCrunch Disrupt, et a effectué des visites aux plus grandes entreprises mondiales telles que Google et Salesforce. Flat6Labs Tunis est en train de mettre en place un vaste réseau de mentors issus de la région et du monde entier, dédiés au partage de connaissances et d’idées pour aider les entrepreneurs Tunisiens à développer leur activité. Flat6Labs Beirut soutient les entrepreneurs avec un seed et early stage financement, en offrant un financement en espèces pouvant atteindre 50 000 USD et des possibilités de financement complémentaire allant de 150 000 USD à 500 000 USD.

Trois sociétés du portefeuille Flat6Labs, Collectionair (Abu Dhabi), Instabug (Le Caire) et Washmen (Abou Dhabi), ont été classées dans le «Top 100 des start-ups au Moyen-Orient - 2018» et Flat6Labs a été classée sixième sur la liste des “Top 50 investisseurs les plus actifs du monde arabe”.

La start-up Buildink, Alumni de Flat6Labs Beirut, qui propose aux entreprises de construction une imprimante 3D pour béton, a remporté le premier prix de la première édition du TechCrunch’s Startup Battlefield MENA. Buildink a gagné 25 000 USD et a remporté un voyage à Disrupt San Francisco 2019.

La start-up Toufoula Kids, Alumni de Flat6Labs Tunis, éditeur de contenu éducatif pour enfants combinant contenu numérique et papier avec la technologie de la réalité augmentée, a remporté le premier prix de Demo Africa Tunis et fait partie des finalistes de la compétition qui de déroulera à Casablanca devant une panoplie d’investisseurs.

Postulez pour le prochain cycle de Flat6labs Tunis: https://www.f6s.com/flat6labstunis-cycle4