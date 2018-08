Ford célèbre la production de la 10 millionième Mustang

Ford célèbre la production de sa 10 millionième Mustang - la voiture de sport la plus vendue en Amérique ces 50 dernières années et la voiture de sport la plus vendue dans le monde pour trois années consécutives.

La 10 millionième Ford Mustang est une décapotable GT 2019 de couleur blanc Wimbledon, avec un moteur V8 de 460 chevaux et une transmission manuelle à six rapports. Elle est équipée des dernières technologies d’aide à la conduite et a été construite à l'usine d'assemblage Flat Rock de Ford, au Michigan. La première Mustang produite en série (VIN 001) construite en 1964 a été de la même couleur et du même modèle, avec une transmission manuelle à trois rapports et un moteur V8 de 164 chevaux.

« La Mustang est l'essence même de cette entreprise, et une des voitures préférées dans le monde, » a déclaré Jim Farley, Président des marchés mondiaux de Ford Motor Company. « Je ressens le même enthousiasme en voyant une Mustang rouler sur une route de Detroit, de Londres ou de Beijing que celui que j'ai ressenti lorsque j'ai acheté ma première voiture - un coupé Mustang de 1966, au volant de laquelle j'ai parcouru le pays lorsque j'étais adolescent. La Mustang apporte le sourire partout où elle passe. »

Les employés de Ford, basés au siège de Dearborn et à l’usine d'assemblage de Flat Rock, marquent cette étape importante avec des célébrations comprenant des survols par trois avions chasseurs P51-Mustang datant de la Seconde Guerre Mondiale, ainsi qu’une parade des Mustangs produites durant toutes ces années et qui vont rallier les deux villes de Dearborn et Flat Rock, où les Mustangs sont actuellement produites.

Au cours de ses 54 ans de production, la Mustang a également été construite à San Jose en Californie, à Metuchen au New Jersey, ainsi qu’à l'usine de production à Dearborn au Michigan où la Mustang a été lancée.

Elle demeure la voiture de sport la plus vendue en Amérique

Selon l'analyse de Ford, basée sur les immatriculations cumulées de véhicules neufs aux États-Unis entre 1966 et 2018 pour tous les segments de voitures de sport, fournies par IHS Markit., la Mustang est la voiture de sport la plus vendue en Amérique au cours des 50 dernières années.

Meilleure que jamais

La dernière Ford Mustang offre plus de technologie, de performance et est plus personnalisable que jamais.

L'emblématique Mustang Bullitt revient pour l’année 2019, avec un moteur exclusif V8 de 5.0 litres et 480 chevaux ainsi qu'un design et des finitions uniques. Le modèle classique « California Special » est de retour, également, avec des améliorations de conception et des finitions uniques.

Toutes les Mustangs 2019 équipées d'un moteur V8 de 5.0 litres avec transmission manuelle sont dotées de la technologie de synchronisation du régime moteur adaptée à la Mustang GT à six vitesses, tandis qu'un système de soupapes d'échappement actives à quatre embouts est proposé en option pour la version équipée d'un moteur EcoBoost. Le tout nouveau système audio haute performance B&O PLAY à réglage personnalisé de 1000 watts de même que l'Apple CarPlay ™ disponible via SYNC® 3 satisferont les audiophiles.

La Mustang Shelby GT350® atteint un nouveau niveau d'excellence sur et hors piste grâce aux pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 conçus sur mesure, à la suspension ABS et MagneRide ™ recalibrée pour une traction et une accélération latérale considérablement améliorées. Parmi les autres points forts figureront de nouveaux aménagements intérieurs et des rayures peintes en usine offertes en option. Un ensemble technologique qui comprend le tout nouveau système audio haute performance à 12 haut-parleurs et à réglage personnalisé de B&O Play ainsi que des rétroviseurs chauffants avec Système de surveillance des angles morts (BLIS) et l’éclairage vers le sol Cobra.

La Ford Mustang est actuellement à sa sixième génération. Elle est non seulement le leader des ventes, mais sa page Facebook reçoit le plus de mentions « J’aime » que tout autre véhicule.