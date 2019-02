Ford collabore avec Gravity Sketch pour créer un nouvel outil de conception de véhicules

Au sein des locaux du studio de design Ford, un concepteur rentre dans une salle de réalité virtuelle et commence à ébaucher un croquis en 3D. Grâce à un outil extrêmement puissant, il est capable d’esquisser virtuellement les contours d’un futur modèle de voiture, mais aussi d’en ajuster l’ensemble des attributs pour pouvoir le rendre le plus ergonomique possible. Cet outil a été développé récemment par Ford qui place ainsi, et plus que jamais, le client au centre de son processus de conception, tout en lui permettant de concevoir un véhicule en un minimum de temps.

Ford est le premier constructeur à utiliser Gravity Sketch, un outil de réalité virtuelle en 3D qui permet aux concepteurs de produire des designs de véhicule qui collent mieux aux besoins de leurs futurs utilisateurs. Pour réaliser leurs croquis, les concepteurs utilisent un casque qui leur permet, grâce à la réalité virtuelle, de pouvoir imiter toutes les interactions gestuelles possibles entre le futur usager et la voiture. Tous les tracés sont réalisés grâce à un simple mouvement, ce qui permet ainsi de remplacer le traditionnel dessin au stylo et au papier.

Michael Smith, responsable de la conception chez Ford, explique que « le fait de pouvoir dessiner de cette nouvelle manière, tous les angles, d'un véhicule permet de libérer encore plus la créativité des concepteurs, tout en permettant à ces derniers de réaliser des designs beaucoup plus centrés sur l'usager, et ce du début à la fin. Ainsi, passer directement à la 3D nous donne une vue à 360 degrés du véhicule en cours de création ».

Auparavant, le processus de conception d’une voiture débutait par une esquisse 2D qui était ensuite numérisée. Une fois l’ensemble des rendus évalués, ils étaient convertis en données à l'aide d'un logiciel de conception par ordinateur pour en créer un modèle 3D. Ce modèle était par la suite placé dans un environnement de réalité virtuelle pour pouvoir mieux en déterminer la faisabilité et la conception. Cela pouvait prendre des semaines, d’autant plus que les concepteurs devaient être extrêmement sélectifs quant aux conceptions qui devaient passer au stade de la modélisation 3D.

Grâce à Gravity Sketch, les concepteurs n’auront désormais besoin que de quelques heures pour concevoir leurs nouveaux modèles, outrepassant ainsi la fastidieuse étape 2D et travaillant directement, et dès le début, en recourant à la modélisation 3D. Les concepteurs peuvent ainsi facilement placer le conducteur au centre du processus de conception. Ils peuvent mieux intervenir pour adapter les attributs du véhicule aux différents besoins de ses occupants. Gravity Sketch permet donc aux concepteurs de Ford de placer le client au centre du véhicule, au moment même où ils l’esquissent.

« Cet outil nous aide à fournir de meilleurs modèles de véhicules à nos clients », a déclaré Smith. « L’ensemble du processus de conception est réalisé en recourant à la réalité virtuelle, ce qui nous donne beaucoup plus d'options pour pouvoir créer les meilleurs véhicules possibles. »

Des dizaines de concepteurs d'intérieur et d'extérieur, au sein de cinq studios de design Ford présents un peu partout dans le monde, sont actuellement en phase de tests sur le logiciel Gravity Sketch. Ils étudient ainsi les différentes capacités qu’offre ce logiciel en termes de flux de travail, mais aussi en termes de potentiel de co-création et de collaboration en temps réel. Le passage à un modèle conçu et évalué en réalité virtuelle pourrait révolutionner l’ensemble du processus, tout en réduisant considérablement le temps de développement et en permettant davantage de représentations 3D.

« Notre collaboration avec les concepteurs de Ford nous a permis de mieux nous retrouver en immersion au sein de leur processus de création, mais aussi de découvrir les meilleurs moyens pour pouvoir ajuster cette application afin qu’elle puisse mieux répondre à leurs besoins et leur permettre ainsi de concevoir des véhicules qui correspondent aux attentes de leurs clients », a déclaré Oluwaseyi Sosanya, PDG et co-fondateur de Gravity Sketch.