Fort probable : Faiçal  Hafiane directeur de cabinet du chef du gouvernement

Après la nomination de Ridha Chalghoum à la tête du ministère des finances, le très implorant poste de directeur de cabinet du chef du gouvernement est resté vacant. Parmi les noms le plus cités, celui de Faiçal Hadfiane, l’actuel conseiller politique de Youssef Chahed revient souvent.

Membre du bureau exécutif de Nidaa Tounes, Hafiane qui est né à Gabès le 26 janvier 1980, devient le 6 janvier 2015, conseiller principal auprès du président de la République, chargé du suivi des institutions soumises à la présidence de la République.

Le 27 août 2016, il est nommé secrétaire d'État au Commerce dans le gouvernement d’union nationale et ce jusqu’au 20 mars date de sa nomination dans son poste actuel.

Personnage très discret, il connait bien les arcanes de « Dar El Bey » et a l’avantage d’avoir travaillé à la présidence de la République et pourrait, de ce fait, être le meilleur interlocuteur possible de Carthage.