Forum de la mer-Bizerte 20 et 21 octobre

L’Institut tunisien des études stratégiques (ITES), sous tutelle du Président de la République tunisienne, organise la première édition du Forum de la Mer – Bizerte 2018, rencontres euro-méditerranéennes de l’économie bleue durable, les samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018 à l’hôtel Andalucia à Bizerte.

Elaboré avec le soutien de l’Union européenne et de l’Union pour la Méditerranée, et la participation active de l’Ambassade de France en Tunisie, ce Forum vise à réunir les acteurs clés du secteur maritime et de l’économie bleue dans la zone euro-méditerranéenne, mais aussi à alerter sur les défis environnementaux auxquels fait face la mer Méditerranée. L’étude stratégique produite par l’ITES sur l’économie bleue en Tunisie mais également la Déclaration de Bizerte seront présentées à l’occasion de la clôture du Forum.

Cet évènement réunira sur deux jours près de 80 intervenants issus des deux rives de la Méditerranée et plusieurs centaines de participants. La presse et les médias sont cordialement invités à assister à l’ensemble du Forum de la Mer à l’hôtel Andalucia, et à couvrir en particulier :

1-Le lancement du Forum, le samedi 20 octobre à 9h00, par M. Kamel Ben Amara, Maire de Bizerte, et M. Slim Feriani, Ministre de l’Industrie et des PME et Ministre de l’Energie, des Mines, et des Énergies renouvelables, M. Kais Hammami, Institut tunisien des études stratégiques, M. Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur de France en Tunisie. Elle sera ensuite découpée en quatre ateliers thématiques, se déroulant simultanément dans la matinée et l’après-midi du 20 octobre :

-Atelier 1 « Environnement marin » ;

-Atelier 2 « Industries, investissements et infrastructures maritimes » ;

-Atelier 3 « Les frontières de la Mer » ;

-Atelier 4 « Loisirs et culture maritimes ».

2-L’ouverture officielle, le dimanche 21 octobre à 8h30, par M. Néji Jalloul, directeur de l’ITES, M. Riadh El Mouakhar, Ministre des Affaires locales et de l’Environnement, M. Mohamed Gouider, gouverneur de Bizerte, M. Miguel Garcia-Herraiz, Secrétaire général adjoint de l’Union pour la Méditerranée, et M. Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur de France en Tunisie.

Une conférence plénière réunira alors des personnalités politiques et de grands témoins durant deux sessions : une première session intitulée « Gérer les défis environnementaux » dans la matinée, et une seconde intitulée « Saisir les opportunités de l’économie bleue durable » dans l’après-midi.

3-La clôture du Forum, le dimanche 21 octobre à 18h00, par M. Nasser Kamel, Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, M. PatriceBergamini, ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, M. Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur de France en Tunisie, et un représentant du Gouvernement tunisien.

Parallèlement à la tenue du Forum, les premières Fêtes de la Mer auront lieu sur le vieux port de Bizerte, les samedi 20 et dimanche 21 octobre, l’objectif étant de sensibiliser le grand public aux thèmes abordés dans le cadre du Forum de la Mer par des activités et ateliers ludiques, artistiques, sportifs ou gastronomiques.

Le programme complet du Forum de la Mer et des Fêtes de la mer est disponible sur le site internet de l’évènement : http://forumdelamerbizerte.com/

Communiqué