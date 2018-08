Forum Moyen-Orient-Méditerranée 2018 sur la jeunesse: message de Béji Caid Essebsi

La Tunisie participe, en tant qu’invité d’honneur, au Forum Moyen-Orient-Méditerranée 2018 sur la jeunesse, organisé les 25 et 26 août courant dans la ville suisse de Lugano, représentée par Sabri Bachtobji, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères.

A cette occasion, le président de la République, Béji Caïd Essebsi a adressé aux participants un message vidéo dans lequel il souligne que la jeunesse représente le réservoir de l’élite et l’artisan de l’avenir de ce pays et de toute la région.

Le chef de l’Etat a précisé, dans son allocution, que « l’avenir du pays repose sur sa jeunesse qui doit édifier un Etat du 21ème siècle, pas un Etat du 17ème, pour que la région, en particulier la Tunisie, puisse rattraper le retard qu’elle a sur les pays développés ».

Il a affirmé que la Tunisie, comme toute la région, ne peut pas envisager un Etat réellement du 21ème siècle sans la participation des jeunes et sans leur préparation à ces responsabilités, ajoutant : « nous voudrions avoir des dirigeants au niveau de ceux des pays développés ».

« Il ne s’agit pas de rattraper le retard en traversant la Méditerranée », a souligné Caïd Essebsi qui a regretté que « les jeunes traversent actuellement la Méditerranée, et ils y restent très nombreux ».

Le président de la République a fait savoir que son grand souci, à travers tous ses déplacements, c’est d’obtenir des bourses pour les jeunes tunisiens, se félicitant par ailleurs, de l’accord conclu avec l’Union Européenne, sur plusieurs années, offrant aux jeunes l’opportunité de participer aux projets « Erasmus » qui favorisent l’échange entre les universités des pays signataires.

Il a indiqué que les pays amis doivent aider que les pays qui n’ont pas assez de moyens, comme la Tunisie, parce que « l’avenir de la Méditerranée, il est général ou pas », a-t-il dit, précisant que « les jeunes du Moyen Orient, de la Tunisie et de l’Europe, représentent la même jeunesse qui a les mêmes aspirations, les mêmes idées et les mêmes rêves ».

Le chef de l’Etat a dit: « J’ai écrit un livre il y a une dizaine d’années, que j’ai dédié à la jeunesse de mon pays qui n’a pas connu cette période : la construction de l’Etat moderne et ses vicissitudes. J’espère qu’ils y trouveront les réponses aux questions que les dirigeants actuels refusent de leur fournir ».

Il a ajouté que « les jeunes doivent avoir confiance en leurs pays, soulignant qu’il n’y a pas d’avenir sans relation entre les jeunes et leur pays.” L’avenir c’est avec leur pays », a-t-il affirmé.

Les participants au forum de Lugano qui réunit des jeunes, des leaders, des dirigeants ainsi que des intellectuels et des artistes, débattront de plusieurs questions relatives à la jeunesse et à l’avenir des pays riverains de la Méditerranée et du Moyen Orient.

Parmi les intervenants figurent notamment le conseiller principal auprès du président de la République, Kamel Akrout, et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Marouane Abbassi.