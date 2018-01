France : 40.000 foyers privés d’électricité à cause d’une violente tempête

La tempête Carmen balaye la France et jusqu'à 40 000 foyers sont privés d'électricité en Bretagne, en ce premeir jour de l'année 2018. Quelque 1 500 agents de l'opérateur et des entreprises prestataires sont mobilisées sur tout le territoire pour faire face à la situation. Météo France a placé 40 départements en vigilance orange vent ou vagues-submersion, lundi 1er janvier. L'Aveyron, le Lot et les Hautes-Pyrénées sont désormais concernés, ont été ajoutés à la liste des 37 départements déjà concernés.