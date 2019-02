France : augmentation des plaintes pour violences sexuelles

C'est un bond des plaintes pour violences sexuelles dans le sillage de #Metoo que révèle le bilan annuel du publié jeudi soir.

Un document de 184 pages publié jeudi soir 31 janvier 2019, par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) en France, "analyse des faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie en 2018". Il souligne notamment l'augmentation sensible du nombre de violences physiques et sexuelles constatées l'année dernière.

Dans le seul domaine des violences sexuelles, 2018 a poursuivi "de façon encore plus accentuée, la hausse observée les années précédentes". L'année dernière, les plaintes pour viols ont augmenté de près de 17% (19.200) et celles pour agressions sexuelles ont bondi d'environ 20% (28.900).

Malgré leur hausse, les plaintes pour violences sexuelles restent bien en-deçà du nombre de victimes, selon les enquêtes de victimation. Dans l'ensemble, seule une victime de violences sexuelles sur huit (moyenne au cours de la période 2011-2017) a déposé plainte dans un commissariat ou une gendarmerie, rappelle ainsi le SSMSI.

L'organisme statistique explique cette hausse des plaintes par "le contexte de libération de la parole et de prise de conscience collective des violences faites aux femmes né de l'affaire Weinstein qui a éclaté en octobre 2017 et du mouvement #MeToo qui s'en est suivi".

( AFP)