France-Elections européennes : le parti de Marine Le Pen en tête devant le parti de Macron

La surprise n’est pas venue du duo de tête pour ces élections européennes 2019. Comme l’annonçaient les sondages dans la dernière ligne droite de la campagne, le Rassemblement national de Marine Le Pen arrive en tête du scrutin de ce dimanche 26 mai, dépassant la liste soutenue par Emmanuel Macron.

En revanche, la grande surprise de cette élection réside dans l’effondrement des Républicains qui enregistrent la plus grande défaite de leur histoire, doublés par les écologistes d’EELV, menés par Yannick Jadot. Ceux-ci s’offrent au tout dernier moment la troisième place du podium.

Alors que le Parti socialiste réussit à dépasser la France insoumise, c’est bien la totalité des équilibres politiques du pays qui sont sens dessus dessous. Outre une gauche balkanisée et désormais dominée par les Verts, aucun des deux anciens partis de gouvernement n’est parvenu à se hisser sur le podium, cédant la place au duel entre La République En Marche et le Rassemblement national. “La recomposition de la vie politique française initiée par l’élection d’Emmanuel Macron est une réalité durable et incontestable dans le pays”, a acté le premier ministre Edouard Philippe au soir de l’élection.

Toutes les estimations menées par les instituts de sondage (Ipsos pour Le Monde, Radio France France Télé, Ifop pour CNews, Sud-Radio Paris Match, Harris Interactive pour TF1-LCI-RTL) convergent: la liste RN de Jordan Bardella enregistre entre 23% et 24,5% des voix, contre 22 à 23% des voix pour la liste LREM-Modem de Nathalie Loiseau.