France : Le retour dans les écoles se fera selon la volonté des parents

Le retour des élèves dans les écoles se fera progressivement, suivant des précautions adaptées à chaque établissement et, d'après une nouvelle annonce du gouvernement, "selon la volonté des parents".

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé mardi, un retour à l'école "étalé sur trois semaines" et selon certaines conditions. Puis ce jeudi, à l'issue d'une réunion en visioconférence entre Emmanuel Macron et plusieurs maires de France, l'Elysée a précisé que le retour en classe se ferait "sur le base du volontariat des parents".

Selon la volonté de leurs parents, les enfants pourront donc retourner à l'école, avec nombre de mesures de précaution pour assurer la sécurité des élèves et de leurs professeurs. La reprise devrait ainsi se faire sur "trois semaines" à partir du 11 mai, comme le détaillait Jean-Michel Blanquer mardi, suite à une concertation avec les syndicats, fédérations et collectivités. La première semaine concernerait les élèves de grande section de maternelle, de CP et de CM2. La deuxième semaine ceux de Sixième, Troisième, Première et Terminale ainsi que les ateliers industriels en lycées professionnels, avant une reprise de l'ensemble des élèves, la troisième semaine.

Hormis le calendrier, des mesures sanitaires devront être appliquées. Les élèves seront notamment accueillis par groupes de 15 maximum pour préserver le respect des gestes barrières. Un "protocole sanitaire" devrait également être établi avant le retour à l'école de chacun, prenant en compte la nécessité de tests ou le port du masque. Quand les conditions sanitaires ne seront pas respectées, un établissement "ne rouvrira pas", a assuré le ministre.

Source: LCI