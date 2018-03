Gafsa : le parquet entame des poursuites contre les protestataires

Le procureur de la République du tribunal de Gafsa a déclaré à l’agence TAP, que le parquet a entamé, à partir de ce lundi, des poursuites judiciaires contre les groupes de protestataires qui empêchent la production et le transport du phosphate, depuis janvier dernier.

Ces poursuites ont été entamées sur la base de plaintes pénales déposées par la CPG, et les enquêtes sont opérées par les brigades de police et de la garde nationale de Gafsa et de Tunis.