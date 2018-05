Grâce à la technologie EcoBoost de Ford, faites des économies de carburant

Puissance et économie de carburant constituent souvent deux extrêmes parfaitement opposées. Cependant, et grâce aux moteurs EcoBoost de Ford, vous passerez désormais plus de temps sur la route et moins de temps à la pompe !

Les moteurs primés EcoBoost de Ford alimentent un large éventail de modèles de la gamme Ford actuelle, notamment la Focus et la Focus ST, les Ford Mustang, ainsi que des véhicules ultra performants tels que le Ford F-150 Raptor ou encore les Ford GT vainqueurs de la course des 24 heures du Mans.

Et ce n'est pas seulement dans les véhicules à performances extrêmes de Ford que vous retrouverez la technologie EcoBoost. Avec son moteur EcoBoost d’1,5 litres, d’une puissance de 182 chevaux pour un couple de 240 Nm, certaines finitions de la Ford Focus délivrent des performances incroyables malgré leurs petits moteurs.

Quant à eux les moteurs EcoBoost V6 sont si performants qu'ils sont désormais utilisés pour remplacer les moteurs V8 qui affichent pourtant une plus grande cylindrée atmosphérique. Ils sont plus puissants, plus réactifs et beaucoup plus économes en carburant, sans que leurs performances soient affectées.

En fait, dans la plupart des cas, les moteurs EcoBoost surpassent les moteurs atmosphériques de plus grande taille en développant plus de puissance et de couple, tout en consommant beaucoup moins de carburant. Ainsi par exemple, le nouveau Ford F-150 Raptor est propulsé par un moteur EcoBoost V6 de 421 ch - qui génère 678 Nm de couple.

Le secret du succès de tous les moteurs EcoBoost réside dans la combinaison innovante de trois technologies clés : une injection directe de carburant, un calage variable au niveau de l'arbre à cames et un turbo. Ces trois éléments sont contrôlés par un logiciel unique développé par Ford conçu pour optimiser le rendement du moteur quelle que soit la situation.

L'injection de quantités précises de carburant directement dans les cylindres à haute pression fournit des conditions idéales pour la combustion, permettant ainsi aux moteurs de fonctionner de façon plus efficace. Le calage variable de l'arbre à cames fournit la quantité parfaite d'air frais qui intervient dans le processus de combustion, éliminant de fait tout risque de gaspillage du carburant. Le turbocompresseur utilise l'énergie de l'échappement du moteur afin d’entraîner une roue à turbine qui, à son tour, est couplée à un compresseur qui envoie de l'air comprimé sous pression dans le moteur. Cet air comprimé et refroidi contient plus d'oxygène, ce qui contribue à créer une plus grande « poussée » d'énergie lorsqu'il est réintroduit dans le processus de combustion.

Les moteurs EcoBoost sont également légers et compacts. Ford utilise des matériaux très solides tels que le fer graphite compact (CGI) et des matériaux légers comme l'aluminium dans le but de réduire au maximum leur poids. Cela signifie que les moteurs ne sont pas seulement robustes et compacts, mais qu’ils sont également très économes en carburant.

La technologie utilisée sur les moteurs EcoBoost de Ford est tellement innovante que la société a réussi à obtenir pas moins de 275 brevets aux Etats Unis et en possède 200 de plus qui sont toujours en attente (Ford cumule plus de brevets que tout autre constructeur automobile en ce qui concerne la technologie d'injection directe à essence et à turbocompresseur).

Le moteur EcoBoost a été sacré moteur international de l'année 2017, dans la catégorie « Meilleur moteur de moins d’1 litre » : il s’agit de sa sixième victoire consécutive dans la catégorie.

Que vous ayez simplement besoin de parcourir de longues distances ou de profiter de tout le potentiel que vous offre votre Ford, sachez que les moteurs EcoBoost sont capables de vous offrir tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore.