Grande mobilisation pour secourir les populations et les zones touchées par les inondations

Le chef du gouvernement Youssef Chahed a donné, dimanche soir à Gabès, ses instructions pour assurer l’encadrement nécessaire aux familles endommagées par les dernières intempéries enregistrées dans la région, rapporte l’agence TAP.

Présidant une réunion avec la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours, Chahed s’est engagé à mobiliser tous les moyens nécessaires pour venir au secours des populations et des zones touchées par les inondations.

Il a salué les efforts déployés par les autorités régionales pour réparer, avec tous les moyens à disposition, les dégâts occasionnées sur l’infrastructure par les inondations suite aux crues des oueds, appelant les membres de la commission à inspecter notamment l’infrastructure des maisons et des écoles affectées.

Chahed s’est rendu, directement à Gabès, au lieu de rentrer à Tunis, après la fin de sa visite officielle de deux jours en Egypte (11-12 novembre). Des données ont été présentées, à cette occasion, au chef du gouvernement, sur les quantités de pluies enregistrées dans la région, les dégâts générés et les interventions menées.

De fortes averses de pluies se sont abattues ce week-end sur les régions du sud entraînant la crue de plusieurs oueds, la perturbation de la circulation et l’encerclement par les eaux de plusieurs bâtiments et établissements.

Dans un communiqué rendu public, le ministère de la défense a annoncé que plus de 100 militaires, 7 camions, 3 hélicoptères et un avion de surveillance ont été déployés depuis samedi par l’Armée nationale à la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur le sud tunisien. Ce déploiement s’inscrit dans le cadre du soutien aux efforts de la commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles pour mener les opérations de sauvetage et de transport des citoyens bloqués.

Des unités terrestres, des moyens de transport et des hélicoptères sont déployés et prêts à intervenir en cas de besoin dans les différentes régions, ajoute la même source.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué dans un communiqué, plus tôt dans la journée, que les interventions de la protection civile se sont poursuivies jusqu’à 06h00 hier. Pris au piège des eaux montantes dans leur véhicule, à la suite des fortes pluies qui se sont abattues samedi sur les gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine, 37 citoyens ont été sauvés de la noyade par les unités de la Protection civile.

En collaboration avec les structures régionales compétentes, les unités de la Protection civile ont procédé à 63 opérations de pompage, déplacé 36 véhicules en panne ou bloqués sur la voie publique et évacué 90 élèves de l’école primaire El Afam Bani Zliten à Matmata (gouvernorat de Gabès) et 17 citoyens à la cité Sfaxi à Djerba Midoun (gouvernorat de Médenine), lit-on dans le communiqué.

D’après la même source, la route nord de la ville de Mareth a aussi été ouverte. Les conducteurs pourraient emprunter cette route toute en restant vigilants. Plusieurs autres interventions sont en cours pour évacuer les eaux des maisons submergées.

Des unités régionales de la Protection civile de Sidi Bouzid, Kasserine et Gafsa ont été dépêchées dans le gouvernorat de Gafsa pour participer aux opérations de sauvetage. Selon le communiqué, les recherches se poursuivent toujours dans l’espoir de retrouver le délégué de la Nouvelle Matmata encore porté disparu.