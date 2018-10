Grève générale annulée, voici les détails des augmentations

La commission administrative de l’UGTT a décidé au cours de sa réunion ce dimanche 21 octobre, l’annulation de la grève générale dans le secteur publi prévue pour le 24 octobre courant.

Elle a approuvé le projet d'accord conclu au sein de la commission 5+5 avec le gouvernement l'UGTT, relatif aux augmentations salariales dans le secteur public pour les années 2017-2018-2019 et à l'engagement du gouvernement à surveiller les prix à travers la maîtrise des circuits de distribution.

L'accord mentionne, aussi, l'engagement du gouvernement à ne pas céder les entreprises publiques et à examiner leurs situations, au cas par cas.

Les augmentations salariales au profit des cadres et des agents de maîtrise et d'exécution, dans le secteur public, varient de 205 à 270 dinars bruts, sur trois ans. Les augmentations au titre des années 2017-2018-2019, au profit des cadres et des agents de maîtrise et d'exécution se répartissent comme suit:

-Exécution: 205 dinars, soit 70D-70D et 65 D

-Maîtrise: 245D, soit 80D-80D et 85D

-Cadres: 270 D, soit 90D-90D et 90D.