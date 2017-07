Guiga, Baccouche, Kallal et d’autres devant l’IVD

L’Instance Vérité et Dignité (IVD), organise vendredi 21 juillet, à, partir de 20h30, une séance d’audition publique au siège de la CAPRA au centre urbain nord. Cette séance sera consacrée à la falsification des élections. Selon le quotidien « Achourouk » dans son édition de ce jeudi 20 juillet, d’anciens hauts responsables des régimes de Bourguiba et de Ben Ali ont déposé leurs témoignages. Il s’agit des anciens ministres de l’intérieur Driss Guiga( 1er mars 1980-7 janvier 1984), Abdallah Kallal(17 février 1991-24 janvier 1995 et 17 novembre 1999-23 janvier 2001), Chadli Neffati( novembre 1988-mars 1990) et Abdallah Kaabi( 23 janvier 2001- 27 avril 2002). Ce dernier a témoigné en sa qualité de gouverneur de Tunis pendant la période d’octobre 1990 à novembre 1999.

De son côté l’ancien premier ministre de Ben Ali Hédi Baccouche( 7 novembre 1987-27 septembre 1989 ) et qui était, également directeur du PSD pendant la période de Bourguiba (mars 1984-avril 1987) a témoigné devant Sihem Ben Sedrine.

Selon la même source, le président d’un parti au pouvoir a fini par les convaincre d’apporter leurs témoignages sur ce dossier.