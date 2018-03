Il parait que l’ancien ministre de la jeunesse et du sport(988-1991) et membre du bureau politique du RCD et député, Hammouda Ben Slama s’est mis au services du mouvement Ennahdha. Il a aidé le mouvement de Rached Ghannouchi à « compléter ses listes pour les élections municipales de mai avec des noms de personnalités » dites indépendantes, mais qui sont en réalité d’anciens « rcédistes », rapporte Maghreb Confidentiel. Il est à rappeler que Ben Slama, s’est présenté à l’élection présidentielle grâce aux parrainages d’Ennahdha et qu’il a toujours été Rached Ghannouchi, Abdelfattah Mourou et Hamadi jebali, depuis l'époque Mouvement de la tendance islamique (MTI). « Il avait même joué les missi dominici entre eux et le président Ben Ali ».