Haro sur ces partis hors la loi

Comme thème de sa réunion dimanche 25 février 2018, le parti « Ezzitouna » dirigé par un certain Adel El Almi n’a pas trouvé mieux que de discuter de la polygamie. Ce parti légalisé pendant la période de la Troïka, a pour principes « l’appel à la polygamie, à l’interdiction de l’adoption, à la séparation entre les deux sexes dans les établissements scolaires et à la mise en place de tribunaux de justice fondés sur la Charia ». Il agit au vu et au su de tout le monde, défiant la constitution et les lois du pays, sans que les autorités ne bougent le petit doigt.

Il en est de même de l’autre parti « Attahrir » qui appelle à l’instauration du califat et considère la démocratie « une question factice qui ne doit pas susciter l'attention, une illusion entretenue par le capitalisme mondial ». Une fois au pouvoir, le parti interdirait les autres formations politiques.