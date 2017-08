HUAWEI classé 83e dans le Top 100 de la dernière liste Fortune 500

Dans le classement Fortune 500 de cette année, publié dans la soirée du 20 juillet, HUAWEI a grimpé de la 129e place l’année dernière à la 83e place, avec un chiffre d’affaires de 78,51 milliards de dollars, ce qui la place parmi les 100 premières marques mondiales pour la première fois.

Fortune 500 a toujours été le classement le plus prestigieux et le plus reconnu regroupant de grandes entreprises partout dans le monde. Connu sous le nom de «liste ultime», il est publié chaque année par le magazine Fortune. Fortune 500 classe les entreprises en fonction de leurs revenus et de leurs bénéfices, en se concentrant davantage sur la taille des entreprises par rapport aux autres classements. Les classements de Fortune 500 sont devenus un indicateur important que les entreprises de renom utilisent pour mesurer leurs points forts, leur taille et leur compétitivité internationale. Un paramètre de l’économie mondiale qui dépasse les frontières, la nationalité et les différences culturelles.

D’autre part, la valeur de la marque HUAWEI est également reconnue par de multiples organismes faisant autorité. Elle est sélectionnée dans plusieurs classements prestigieux de valeur de marque du monde. Par exemple, HUAWEI était la seule entreprise chinoise à faire partie de la liste des marques les plus précieuses au Monde publiée par Forbes en 2017. Elle est classée également à la 49e place dans la liste « BrandZ Top 100 Most Global Brands 2017 »et a gagné 7 places par rapport à l’année dernière en se classant 40e dans le classement « Brand Finance 2017 Global 500 list » des marques les plus importantes du monde.

HUAWEI Business Consumer Group, l’un des trois groupes d’activités de HUAWEI, s’est engagé à devenir une marque culturelle et technologique pour les consommateurs du monde entier. Selon les statistiques des études de marchés réalisé par des agences de renoms telles que IDC, SA et Trendforce, HUAWEI s’est classé troisième en termes de parts de marché dans le monde, dans le secteur des smartphones au premier trimestre de 2017 et numéro 1 en Chine. Ses séries P et Mate ont gagné le cœur de nombreux consommateurs, construisant une base solide pour HUAWEI afin d’accroître son impact sur le marché moyen-haut de gamme.

D'après communiqué de presse