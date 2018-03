Huawei Psmart, l'élégance combiné à la performance

HUAWEI a lancé le nouveau smartphone P smart en Tunisie le 27 février 2018. Combinant parfaitement l’intelligence et la technologie, elle a immédiatement été bien accueillie. Le dernier produit lancé par HUAWEI cette année, le smartphone P smart présente l'ensemble du nouveau système d'exploitation (SE) EMUI 8.0 (basé sur Android 8.0) en mettant l’accent sur la conception de l'affichage FullView. Avec un algorithme exclusif de beauté du visage et d'autres fonctions, ce smartphone élégant est fait sur mesure pour les jeunes consommateurs.

FullView : Optimisez votre vue

L'industrie du smartphone est entrée dans une ère de pleine vision. Comme les smartphones branchés avec HUAWEI FullView Display, HUAWEI P smart dispose d'un écran 18/9 Full-HD de 5.65 "avec un ratio écran / corps de plus de 76%, vous offrant une vue plus large que jamais. Avec une excellente architecture, un agencement de composants et un design d'écran courbé 2,5D, HUAWEI P smart est encore plus compact et confortable en main. Sa conception se caractérise par la simplicité et l'élégance, un corps métallique mince, surface arrière plate et lisse. De plus, HUAWEI P smart dispose d'un mode Split-screen One-touch unique supportant l'exécution simultanée de deux applications.

Des caméras intelligentes qui savent ce que vous voulez

Afin de répondre aux habitudes des jeunes utilisateurs branchés, HUAWEI P smart, avec un aperçu du comportement des consommateurs, dispose de deux caméras arrière de 1 300 Mp + 200 Mp. Avec l'effet bokeh double caméra, le mode portrait avant, le Smart Face Beauty et d'autres fonctionnalités, permettent à cette série de smartphones de savoir ce que vous voulez.

Avec un double flou de 16 niveaux, les smartphones HUAWEI P Smart réalisent des effets bokeh matériels qui, associés à de grandes ouvertures, rendent vos photos impressionnantes et stéréoscopiques.

Avec des capteurs de caméra de haute précision, une nouvelle technologie PDAF, la caméra HD de 1 300 MP offre une mise au point en temps réel, ainsi qu'une précision et une vitesse de mise au point nettement supérieures, capturant ainsi des moments passionnants. Cette série est équipée d'un processeur ISP développé par Hisilicon avec une meilleure expression des couleurs.

Afin d'améliorer la photographie de nuit, HUAWEI P smart propose cinq groupes de lentilles de précision, apportant des photos plus propres et plus pures en basse lumière.

Des expériences utilisateur fluides avec EMUI 8.0 plus Processeur Kirin 659

Construit sur le traitement matériel amélioré d'informations massives, EMUI 8.0 est le système d'exploitation le plus convivial de HUAWEI. Grâce à la combinaison d'EMUI 8.0 avec le processeur Kirin, l'apprentissage automatique, la perception intelligente et d'autres fonctionnalités, HUAWEI P smart apprend intelligemment les habitudes des utilisateurs, prédit avec précision le comportement des utilisateurs et planifie finement le CPU pour que l'application fonctionne à l'avance.

Étant donné que les smartphones Android fonctionnent de plus en plus lentement avec le temps, EMUI 8.0 utilise le dernier système de traitement de fichiers amélioré qui réduit et élimine la fragmentation du système tout en réduisant la fragmentation des fichiers, permettant à votre smartphone de fonctionner plus rapidement.

Reconnaissance sécurisée des empreintes digitales et puissance améliorée

Une fonctionnalité standard des smartphones, la reconnaissance d'empreintes digitales offre une expérience de démarrage rapide et pratique. Le HUAWEI P smart est équipé de la solution Fingerprint 4.0, de la reconnaissance d'empreintes digitales en 0,3 seconde, d'un faux taux de rejet (FRR) inférieur à 2% et d'un taux de fausses acceptations (FAR) inférieur à 1/50 000 à ce fait la concurrence.

De plus, grâce à la technologie d'intelligence artificielle (IA) de HUAWEI, HUAWEI P smart offre des expériences de scénarios plus pratiques et de haute qualité, telles qu'un écran partagé, un clone téléphonique, un partage HUAWEI et deux connexions Bluetooth, vous permettant de bénéficier de services fournis par une bonne gouvernante.

La longue durée de vie de la batterie fait partie de la compétitivité de base des smartphones HUAWEI. Afin d'améliorer la durée de vie des smartphones avec une vue complète, HUAWEI P smart dispose d'une batterie de 3000 mAh (valeur typique) qui, en combinaison avec la technologie intelligente d'économie d'énergie 6.0, garantit un temps de travail de HUAWEI P smart. En attendant, il prend en charge la détection en temps réel des applications gourmandes en énergie, le test complet de consommation d'énergie et l'optimisation à une touche pour économiser de l'énergie de manière significative et prolonger considérablement la durée de vie de la batterie.