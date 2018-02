Huit millions de touristes attendus cette année

Le Chef du Gouvernement, Youssef Chahed a indiqué, samedi, que la Tunisie prévoit d’accueillir 8 millions de touristes en 2018, grâce aux efforts sécuritaires, estimant que cela ne doit pas cacher les problèmes que connaît le secteur, notamment l’endettement.

Présidant, à Tozeur, une séance de travail réunissant 300 professionnels et intervenants dans le domaine touristique, et consacrée à l’examen des problèmes structurels et de commercialisation qu’il confronte, il a fait savoir que « des solutions ont été trouvées pour le problème de l’endettement des unités hôtelières, à travers le rééchelonnement des dettes et l’octroi d’aides financières aux hôtels se trouvant dans l’incapacité de rembourser leurs dus ».

Il, a, par ailleurs, fait remarquer que « la Tunisie a rempli toutes les conditions nécessaires pour la libéralisation du ciel avec l’Union européenne (UE) et que la signature de l’accord est prévue avant juin 2018 »

De son côté, la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Selma Elloumi Rekik, a souligné, dans une déclaration aux médias « que le livre blanc relatif aux dettes des unités hôtelières va être mis à jour dans l’objectif d’étudier ses répercussions directes ».

Il est à noter que le Chef du gouvernement effectue, les 16 et 17 février, une visite à Tozeur, accompagné d’une délégation ministérielle. Il a annoncé, au cours de cette visite, une série de mesures visant à booster le rythme de développement dans la région, dans divers domaines (énergie, artisanat…).