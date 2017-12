Imprimantes EcoTank ITS Epson : Dites adieu aux cartouches !

Innovantes, performantes et économiques, la nouvelle gamme d’imprimantes EcoTank ITS d’Epson multiplie les avantages. Les bouteilles d’encre incluses permettent d’imprimer pendant 2 ans sans changer les consommables, en imprimant jusqu’à 13 000 pages en noir et 6 500 pages en couleur. Ces imprimantes sont également dotées d’une extension de garantie à 3 ans, avec des prix variant de 329 dinars pour les modèles entrée de gamme, à 1699 dinars pour les modèles hauts de gamme photo A3.

« Réduisant les coûts d’impression de 90% en moyenne, la gamme d’imprimantes EcoTank ITS d’Epson offre un très faible coût par page grâce aux bouteilles encres à haut rendement incluses et au réservoir d’encre ultra-haute capacité » déclare Laurent Gouailhardou, responsable des ventes d’Epson French Africa & DOM COM, en marge du Salon de l’Informatique et de la Bureautique, SIB Telecom 2017 qui s’est tenu à Tunis.

Les stands des revendeurs partenaires d’Epson ont été enrichis, tout au long du salon, par la présentation de la large gamme d’imprimantes et multifonctions EcoTank ITS, composée d’Imprimantes et multifonctions bureautiques (M100/M105, M200, L1300, L1455, L565, L605, L655), d’Imprimantes photo (L805, L810, L850, L1800), et d’Imprimantes et multifonctions destinées aux particuliers (L120, L310, L382, L386, L486). Ces EcoTank ITS offrent aux utilisateurs la vitesse, la qualité et la fiabilité à toute épreuve.

L’innovation est la clé du marché et certaines innovations sont d’ailleurs initiées par Epson, qui consacre de grands investissements pour mettre au point les technologies de demain.

En tant que précurseur, Epson s’est construit une place de choix sur le marché tunisien, en offrant des solutions pratiques et adaptés à tous les besoins.

Des remises immédiates allants de 10 à 50 dinars ont été accordées aux acheteurs au SIB Télécom, en plus d’un jeu concours, qui, moyennant un tirage au sort le 5 décembre, a permis à l’un des heureux visiteurs du salon de remporter un vidéoprojecteur Home Cinéma Full HD (EH-TW5600).

Communiqué de presse