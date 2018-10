Information judiciaire suite à la diffusion d’une vidéo dans l’émission « sans masque »

Sami Samdahi, porte-parole du ministère public au tribunal de première instance de la Manouba a déclaré mercredi 3 octobre 2018 qu’une information judiciaire a été initiée concernant une séquence partagée sur les réseaux sociaux.

Une séquence qui montre des agents de la Garde nationale à Oued Ellil embarquant une femme au poste car elle a été aperçue avec un de ses collègues dans une rue obscure de la zone. L’arrestation a eu lieu sans preuve d’atteinte à la pudeur.

Cette vidéo a été diffusée sur la chaîne M Tunisia au programme sans masque il y a environ un an. La vidéo a suscité de vives réactions et les critiques des défenseurs des droits de l’homme. Tous ont considéré qu’il y a eu une attente aux droits et aux libertés.

La même source a ajouté dans une déclaration à l’agence TAP que l’ordre d’entamer une instruction judiciaire a été donné suite au visionnage de la vidéo. La suspicion d’atteinte aux libertés a été notée. La justice est responsable de la protection des libertés.

Les agents seront auditionnés autour de cette affaire et ses détails dans le but de fixer les responsabilités et indiquer s’il y a eu des dépassements qui touchent aux droits et des libertés.