Inondations mortelles en France

Au moins six personnes sont mortes dans la nuit du dimanche au lundi 15 octobre dans le département de l'Aude, balayé par des pluies violentes et placé en alerte rouge par Météo France, a indiqué le préfet. Avec plus de 250 interventions des pompiers, le département a été particulièrement touché par l'épisode orageux qui frappe le sud de la France.

En l'espace de 5 heures, « entre 160 et 180 mm d'eau sont tombés sur l'agglomération de Carcassonne, avec des niveaux supérieurs à deux mètres d'eau.

Selon Météo France, la vallée centrale de l'Aude connaît « une crue de grande ampleur » en raison des « apports très conséquents reçus depuis les affluents de la Montagne noire » qui devaient se poursuivre « jusqu'en matinée ».