Inscription en ligne : les bureaux de poste assaillis et les parents désorientés

Les bureaux de poste ont été assaillis, dès les premières heures de mercredi 29 août, par les élèves et leurs parents pour acheter la fameuse « Digicard » servant pour l’inscription aux lycées et collèges au titre de l’année scolaire 2017-2018. Cette nouvelle méthode, obligatoire, adoptée par le ministère de l’éducation a désarçonné les parents dont la plupart n’ont pas bien compris les procédures, malgré les explications fournies par le ministère et les fournisseurs de service, la Poste tunisienne et Tunisie Télécom.

Les frais d’inscription comporteront des frais au profit du ministère de l’éducation, soit trois dinars, ainsi que des frais pour le traitement et l’envoi des bulletins de notes et des correspondances destinées aux parents au profit de la poste tunisienne estimés, également, à trois dinars. Or le prix de « Digicard » disponible aussi dans certaines banques comme la BNA, la STB, la BIAT, Attijari Bank et Zitouna, coûte 8,600 dinars, soit 2,600 dinars de plus que les frais d’inscription de l’année dernière. Le prestataire de service prélèvera directement 600 millimes sur chaque opération.