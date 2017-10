Instructions pour l’application des recommandations des rapports du Haut comité du contrôle administratif et financier

La présidence du gouvernement a adressé une circulaire aux membres du gouvernement, gouverneurs, maires et présidents des établissements publics, se rapportant à la mise en application des rapports de contrôle et d’inspection du Haut comité de contrôle administratif et financier.

Dans la circulaire n°26 publiée sur le Portail du gouvernement, le chef du gouvernement Youssef Chahed a appelé les parties concernées à veiller à l’exécution des recommandations formulées par le Haut comité et à lui présenter les mesures de réforme prises pour pallier les dysfonctionnements relevés dans les rapports de contrôle et d’inspection.

La circulaire appelle aussi à la désignation d’un coordinateur dans les ministères, les collectivités locales et les institutions publiques qui sera l’interlocuteur de l’institution. Ce dernier œuvrera à faciliter le suivi et s’assurer que les parties concernées aient fourni les réponses à tous les rapports.

Ces mesures interviennent dans le cadre de la mise en application des rapports de contrôle et d’inspection sur l’évaluation des efforts des structures de gestion pour remédier aux lacunes, a indiqué la circulaire.

« Cela est de nature à consacrer la primauté de la loi et les principes de la bonne gouvernance », lit-on de même source.