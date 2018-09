Intervention attendue du chef de l’Etat : va-t-il annoncer une nouvelle initiative ou actionner l’article 99 ?

Après long silence, le président de la république Béji Caid Essebsi va s’exprimer, en principe lundi prochain, au cours d’une interview qui sera diffusée par une chaine privée. On prête au chef de l’Etat son intention d’actionner l’article 99 de la Constitution pour solliciter le renouvellement de la confiance au gouvernement. Cela présuppose qu’il ait obtenu l’accord du président du mouvement Ennahdha pour que son groupe ne prenne pas part au vote. Car, au cas où cette éventualité venait à se concrétiser, le gouvernement devrait obtenir au moins 109 voix pour pouvoir continuer sa mission. Or, l’on sait que sans le vote massif du groupe nahdhaoui qui compte 68 membres, il ne pourrait pas espérer obtenir la majorité absolue. Ce qui signifierait un volte-face de la part d’Ennahdha

Toutefois, cette éventualité serait à hauts risques. D’abord, le président de la république devrait motiver sa décision de solliciter le renouvellement de la confiance. En plus de ça, il serait contraint de se déplacer jusqu’à l’Assemblée de représentants du peuple pour défendre cette décision au cours d’une séance plénière extraordinaire. Après un discours introductif du chef de l’Etat, le chef du gouvernement pourrait à son tour intervenir, avant de céder la place aux intervenions des députés. Le président de la république répondra ensuite aux questions des et puis on passe au vote( article 151 du règlement intérieur). On voit mal dans cette situation, Béji Caid Essebsi s’exposer, pendant des heures, aux critiques des uns et aux vociférations des autres. Un exercice dur à supporter.

Toutefois, le chef de l’Etat qui a reçu beaucoup de personnalités ces derniers temps pourrait annoncer une nouvelle initiative pour décrisper la situation.