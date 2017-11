Isie : Nejla Brahem, Anouar Ben Hassen et Riadh Bouhouch out

Le tirage au sort pour le renouvellement du tiers des membres de l’instance des élections, Isie, a été effectué ce jeudi 23 novembre en présence d’une délégation de de l’Assemblée des représentants du peuple conduite par le député Habib Khdher. Il n’a pas été clément avec Nejla Brahem qui vient de faire son entrée à l’instance le 20 septembre dernier. Les deux autres membres qui quittent l’instance sont l’ancien président par intérim Anouar Ben Hassen et Riadh Bouhouch.

Notons que le tirage au sort a concerné six membres : Anouar Ben Hassen, Nabil Baffoun, Riadh Bouhouche (membres du premier conseil de l’ISIE), Najla Brahem, Farouk Bouasker et Anis Jarbouii (membres élus pour combler le manque suite à la démission de Chafik Sarsar, Mourad Ben Moula et Lamia Zargouni.