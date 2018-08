Italie : proclamation de l’état d’urgence à Gênes après l'effondrement du pont

Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a annoncé mercredi devant la presse l'instauration d'un « état d'urgence pour 12 mois » à Gênes, où un viaduc s'est effondré mardi provoquant la mort d'au moins 39 personnes.

Cette annonce a été faite après une réunion extraordinaire à Gênes du conseil des ministres, qui a aussi décidé de débloquer 5 millions d'euros en aide d'urgence et de déclarer une journée de deuil national à une date non encore déterminée.

L’effondrement du pont Morandi à Gênes, mardi dernier et qui a provoqué la mort de 39 personnes, a été qualifié de catastrophe. Ce pont est un ouvrage en béton des années 1960, truffé de problèmes structurels dès sa construction et objet d'un coûteux entretien, selon des experts.

Le Pont Morandi a été construit entre 1963 et 1967. Ses mensurations sont impressionnantes : travée principale de 219 mètres, longueur totale de 1,18 km, piles de 90 mètres.

Ce type d'infrastructure devrait avoir une durée de vie d'au moins 100 ans. Or dès ses premières décennies d'existence, l'ouvrage italien a fait l'objet de travaux de maintenance importants liés en particulier aux fissures et à la dégradation du béton.

Compte tenu de l'importance de cet axe routier qui voit passer chaque année 25 millions de véhicules, l'hypothèse d'une démolition de l'ouvrage avait même été étudiée en 2009.

Des travaux de maintenance étaient en cours au moment de l'accident. Il s'agissait d'une opération de consolidation de la dalle et d'interventions sur les haubans et les barrières, dans les deux sens. Les travaux auraient dû être achevés dans un an.

Source AFP