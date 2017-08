Jeune Afrique fait le bilan du Gouvernement Chahed, un an après son investiture

Jeune Afrique a réservé sa couverture de son dernier numéro( double 2953-2954) du 13 au 26 août, à, l’évaluation du bilan du chef du gouvernement Youssef Chahed , un an après son investiture à la Kasbah, le 27 août 2016. Ce jeune quadra, « avait 39 ans et le parfait profil pour apporter jeunesse et dynamisme à un système gouvernemental qui, faute de s’être renouvelé, s’était enlisé dans des pratiques complexes et improductives », écrit la revue. « Il avait surtout la confiance du président Béji Caid Essebsi, qui l’a vu à l’œuvre pendant la campagne pour la présidentielle de 2014, puis en tant que membre du gouvernement de Habib Essib ».

Celui qui était au départ considéré comme un simple « exécutant aux ordres du palais et des deux partis majoritaires. Il s’est révélé être un chef du gouvernement et pas un Premier ministre », confie l’un de ses plus proches collaborateurs ».

« En un an de mandat, le locataire de la Kasbah a pourtant suivi scrupuleusement les recommandations du document de Carthage, feuille de route du gouvernement d’union entérinée par neuf partis et trois organisations nationales. Mais quand il s’attaque à la corruption, il perturbe un ordre tacitement établi ».

En arrivant à la Kasbah, Chahed a hérité d’une situation critique : des indicateurs économiques en berne, un déficit des finances publiques de plus de 5,45 millions de dinars (près de 1,9 million d’euros) sur 2016, sans parler des revendications sociales de plus en plus soutenues, qui soulignaient la perte d’autorité et de contrôle de l’État sur le territoire.

Et pour cause : le nouveau code des investissements, adopté en septembre 2016, n’est entré en application qu’en avril, et les partenariats public-privé (PPP), au cœur de la stratégie de relance, tardent à se mettre en place.

Mais le gouvernement est surtout à la peine avec les nombreuses réformes qu’il doit mener : celles du système bancaire et fiscal, de la politique monétaire, des caisses de sécurité sociale et du secteur public… Avec la tâche lourde et délicate de réduire le nombre des 650 000 agents de l’État, dont 150 000 ont été recrutés entre 2011 et 2014. « Ce sera un point de la loi de finances 2018 », assure-t-on à la Kasbah.

Néanmoins, en douze mois, Youssef Chahed a remonté certains handicaps. Des pans essentiels de l’économie tunisienne ont amorcé une nette reprise : la production de phosphate fait 25 % de mieux qu’en 2016, et le secteur du tourisme a déjà enregistré 3,5 millions d’entrées depuis le début de l’année, alors qu’il comptait moins de 3 millions de visiteurs pour les huit premiers mois de 2016.

Des bons points dus, aussi, au maintien d’un calme sécuritaire, pas seulement en matière de prévention du terrorisme, mais aussi concernant la gestion des crises sociales, facteurs de déstabilisation, comme celle de Petrofac, à Kerkennah, ou encore du Kammour, dans le Sud, où les populations locales ont pris en otage la production d’hydrocarbures pour faire valoir leurs revendications.

Le gouvernement est parvenu à assurer une stabilité dans la conduite du pays, malgré une nette dévaluation du dinar, qui atteint de plein fouet la balance commerciale. Et, dans cette crise financière et économique qui touche au pouvoir d’achat, le chef du gouvernement s’est aménagé un canal de discussion avec les organisations nationales, notamment avec la puissante centrale syndicale de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Dans un contexte extrêmement fragile, sans que son bilan soit probant, Youssef Chahed tire son épingle du jeu. Depuis qu’il a lancé ses grandes manœuvres contre la corruption – que les Tunisiens voudraient voir aboutir –, il a incontestablement renforcé sa cote de popularité, même si certains lui reprochent un manque de communication. »

http://www.jeuneafrique.com/mag/465372/politique/tunisie-ce-qui-a-change...