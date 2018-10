Journée d’information sur les études dans les universités européennes et nord-américaines

La Fondation Hédi Bouchamaoui, en collaboration avec le bureau de conseils "Worldwide Studies", le centre d'orientation et de réhabilitation "Corp" et le Commissariat Régional de l’Education de Gabès, a organisé une journée d'information ayant pour thème : « Les études dans des universités européennes et les universités nord-américaines » et qui a eu lieu au Centre régional de l'Education et de la Formation Continue, le 20 octobre 2018. Cette journée a vu la présence de monsieur Ezzedine et Ounis, coordinateur général de la Fondation.

La journée a été animée par Mme Maysa Khomsy et Fatma Bouslama de "Worldwide Studies" et M. Walaa Eddine Aouichri du Centre allemand "Corp". Le nombre des participants était important

Dont la plupart d'entre étaient des futurs bacheliers ou de jeunes étudiants. Plusieurs parents et enseignants étaient présents, en plus des chargés de l'information et de l'orientation auprès des divers lycées.

Les intervenants ont longuement discuté de l’organisation des études dans les européennes et américaines, ainsi que des conditions d’accès à ces universités. L’accent a été mis, plus particulièrement, sur les universités françaises, allemandes, anglaises, canadiennes et américaines qui constituent les choix les plus prisés pour les étudiants tunisiens désireux de poursuivre leurs études à l’étranger. Les interlocuteurs ont aussi insisté sur les multiples procédures caractérisées par une grande rigueur et une grande précision dans le traitement des dossiers d’admission et qui sont soumis à plusieurs critères, dont parmi les plus importants : les tests de niveau de langue, dont on peut citer, entre autres, les divers test de langue française (DELF / DALF / TCF /…), ceux de la langue anglaise ( TOEFEL / IELTS / SAT ...), les test de la langue allemande tel que "TestDaf" ; outre les autres types de tests relatifs au niveau des candidats, à leur compétence, à leur personnalité, etc.

Les participants ont également insisté sur certaines erreurs fréquemment commises par les candidats et ont répondu aux multiples questions relatives aux frais de scolarité, à l’octroi des bourses d’études et des procédures de l’hébergement.

Il est à signaler le grand intérêt accordé à cette journée par les différents intervenants dans la vie scolaire. Cette journée, faut-il le rappeler, vient conforter les informations acquise lors de la journée organisée par la Fondation et à laquelle ont été conviés des spécialistes de la "Columbia University" à New York, aux États-Unis, le 27 août dernier.

Il convient de rappeler, finalement, que la Fondation Hédi Bouchamaoui a tenu à inviter les élèves et les étudiants de tout bord et de toutes les couches sociales afin de respecter le droit d’accès à l’information pour tout le monde.